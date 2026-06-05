MotoGp Ungheria Acosta è prudente | Marquez e Bez hanno gran passo

Durante il venerdì di gara al Balaton Park, il pilota ha dichiarato di essere cauto, osservando che Marc Marquez e un altro pilota hanno un ritmo molto veloce. Acosta ha sottolineato che, anche se il suo inizio è stato positivo, i punti si assegnano nelle giornate di sabato e domenica, e tutto potrebbe ancora cambiare. La competizione resta aperta e nessuna posizione è definitiva.

Balaton Park, 5 giugno 2026 – Un grande venerdì al Balaton Park per Pedro Acosta, ma i punti si fanno sabato e domenica e lì tutto potrebbe cambiare. Il pilota KTM ha sfondato il muro dell’1’37”, unico a farlo, in un venerdì sontuoso che lo ha visto primeggiare sul time attack ma anche con buon passo gara. Il tracciato ungherese sembra favorire le caratteristiche di KTM, che già l’anno scorso era andata bene nel stop and go di Balaton Park, pista fatta di continue staccate e accelerazioni. Il margine del pilota spagnolo è stato abbondante, quattro decimi, ma in vista delle gare a farla da padrone è la prudenza massima. Acosta non si fida di Marquez e Bezzecchi, considerati molto veloci sul passo gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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