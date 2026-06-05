MotoGp si corre in Ungheria | dalle libere alla gara tutti gli appuntamenti e dove vederli

Notizia in breve

La MotoGp torna in pista in Ungheria dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio al Balaton Park. L'evento comprende sessioni di libere, qualifiche e la gara finale, tutte in calendario tra venerdì e domenica. Le prove libere iniziano il primo giorno, seguite dalle qualifiche e dalla corsa domenicale. La diretta delle sessioni è disponibile su canali dedicati e piattaforme online. Questo appuntamento rappresenta l'ottavo della stagione 2023.