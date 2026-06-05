MotoGp si corre in Ungheria | dalle libere alla gara tutti gli appuntamenti e dove vederli
La MotoGp torna in pista in Ungheria dal 5 al 7 giugno per il Gran Premio al Balaton Park. L'evento comprende sessioni di libere, qualifiche e la gara finale, tutte in calendario tra venerdì e domenica. Le prove libere iniziano il primo giorno, seguite dalle qualifiche e dalla corsa domenicale. La diretta delle sessioni è disponibile su canali dedicati e piattaforme online. Questo appuntamento rappresenta l'ottavo della stagione 2023.
(Adnkronos) – La MotoGp non si ferma e torna subito in pista per il Gp di Ungheria. Da oggi, venerdì 5 giugno, a domenica 7 giugno, si corre al Balaton Park per l'ottavo appuntamento della stagione. Si riparte dal successo di Marco Bezzecchi al Mugello: il leader del Mondiale piloti è proprio l'italiano, a quota. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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