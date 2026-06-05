Maximo Quiles ha registrato il miglior tempo nelle pre-qualifiche della Moto3 al Balaton Park, circuito del Gran Premio di Ungheria 2026. Pini e Bertelle sono entrati nei primi 14. La sessione si è conclusa oggi, segnando l’inizio delle attività sulla pista ungherese.

Si è da poco concluso con le pre-qualifiche il venerdì della Moto3 al Balaton Park, circuito che ospita il Gran Premio di Ungheria 2026, tappa del Motomondiale. Il più veloce nella sessione pomeridiana è stato il leader della classifica piloti Maximo Quiles. Lo spagnolo ha firmato il crono di 1:46.296 qualificandosi autonomamente al Q2 di domani alla ricerca del riscatto dopo un weekend non perfetto al Mugello. L’iberico del CFMoto Aspar con il nuovo record della pista è riuscito ad anticipare di ben 361 millesimi il giapponese Veda Pratama (Honda Team Asia). Dietro al nipponico la coppia Liqui Moly Dynavolt Intact GP con David Almansa (+0.393) e David Muñoz (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Maximo Quiles anticipa tutti nelle pre-qualifche del Balaton Park. Pini e Bertelle nei primi 14

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