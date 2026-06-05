E’ scomparso a 93 anni Giuseppe “Peppo” Sacchi, considerato uno dei protagonisti della nascita della televisione privata in Italia. Nel 1972, insieme alla moglie, ha lanciato Telebiella, primo esempio di emittente televisiva libera e privata nel paese. La sua attività ha segnato una svolta nel panorama mediatico italiano, portando l’attenzione sulla possibilità di un’informazione indipendente. Sacchi è stato riconosciuto come uno dei pionieri di questa forma di televisione, che ha contribuito a diversificare l’offerta mediatica nazionale.

È morto all’età di 93 anni Giuseppe “Peppo” Sacchi, di fatto inventore della televisione privata e libera in Italia con il lancio nel 1972 di Telebiella, creata assieme alla moglie Ivana Ramella. Con lui lavorarono Enzo Tortora e Bruno Lauzi. E da questa emittente è partita inoltre la carriera di Ezio Greggio. Il lancio di Telebiella e la sentenza della Corte Costituzionale. Nato a Como, Sacchi si era trasferito nel Biellese negli Anni 50, dopo aver lavorato in Rai, dove aveva realizzato alcune trasmissioni anche in ambito musicale. In Piemonte fondò nel 1971 Telebiella, primo esperimento di emittente locale in Italia, che iniziò le sue trasmissioni via cavo il 6 aprile 1972 lanciando lo spunto a Silvio Berlusconi per la creazione dei network televisivi privati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Lettera43.it - Morto Peppo Sacchi, con Telebiella inventò la televisione privata in Italia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Arrigo Sacchi, la vita privata con la moglie Giovanna e il riconoscimento della figlia segretaArrigo Sacchi è noto come un allenatore di calcio che ha raggiunto grandi successi nel corso della sua carriera.

Addio a Umberto Bossi: morto il Senatùr “a metà tra Lenin e Tex Willer” che inventò la Lega e trasformò l’ItaliaUmberto Bossi, fondatore della Lega e figura chiave della politica italiana, è deceduto il 19 marzo 2026 all’ospedale di Circolo di Varese, all’età...

Addio a Peppo Sacchi, fondatore di Telebiella. Nel 1974 ruppe il monopolio TVMorto a 93 anni. Per la sua rete arrivò la storica sentenza della Corte costituzionale. Lavorò con Enzo Tortora, Bruno Lauzi ed Ezio Greggio ... rainews.it

Morto Peppo Sacchi, con Telebiella inventò la televisione privata in ItaliaMorto Peppo Sacchi, con Telebiella inventò la televisione privata in Italia. Aveva 93 anni. L’emittente iniziò le trasmissioni nel 1972. lettera43.it