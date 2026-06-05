Morales | ‘Piano Delta Ñ per arrestarmi e consegnarmi agli USA

Notizia in breve

Morales ha accusato un piano chiamato Delta Ñ di aver orchestrato un’operazione segreta per catturarlo e consegnarlo agli Stati Uniti. Non sono stati forniti dettagli su chi abbia pianificato l’operazione. La questione riguarda anche il ruolo dell’Argentina e del Perù, che potrebbero facilitare l’estradizione verso gli USA. Morales ha affermato che l’operazione sarebbe stata volta a bloccare le sue attività. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo ai piani o alle responsabilità.