Morales | ‘Piano Delta Ñ per arrestarmi e consegnarmi agli USA
Morales ha accusato un piano chiamato Delta Ñ di aver orchestrato un’operazione segreta per catturarlo e consegnarlo agli Stati Uniti. Non sono stati forniti dettagli su chi abbia pianificato l’operazione. La questione riguarda anche il ruolo dell’Argentina e del Perù, che potrebbero facilitare l’estradizione verso gli USA. Morales ha affermato che l’operazione sarebbe stata volta a bloccare le sue attività. Nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata riguardo ai piani o alle responsabilità.
Chi ha orchestrato l'operazione segreta Delta Ñ per catturare Morales?. Come può l'Argentina o il Perù facilitare l'estradizione verso gli USA?. Quali prove collegano l'ex presidente alle accuse di tratta di minori?. Perché i blocchi stradali hanno già causato dodici morti in Bolivia?.? In Breve Operazione Delta Ñ prevede estradizione tramite Argentina o Perù tramite stato d'eccezione.. Proteste durano da 35 giorni con richiesta dimissioni presidente Rodrigo Paz.. 84 blocchi stradali attivi con 25 punti concentrati a Cochabamba.. Manifestazioni causano 12 morti e paralisi in La Paz, Potosí e Oruro.. Evo Morales denuncia un piano per l’arresto e l’estradizione negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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