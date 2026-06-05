Montmartre | scandali e segreti nella Parigi di fine Ottocento

Una ballerina di Montmartre ha deciso di usare lo spogliarello come parte di un’indagine. Due figure misteriose sono legate segretamente a lei, senza che i dettagli siano stati resi noti. La scena si svolge alla fine dell’Ottocento, in un quartiere famoso per le sue luci e i suoi segreti. La vicenda coinvolge personaggi e motivazioni ancora da chiarire, lasciando spazio a molte domande sulla loro connessione e sui motivi dietro questa scelta.

Cosa spinge una ballerina a usare lo spogliarello per un'indagine?. Chi sono i due personaggi legati segretamente alla ballerina Céleste?. Come farà Rose a liberarsi dallo sfruttamento del bordello?. Quale segreto di sangue unisce l'erede di un impero alla lavandaia?.? In Breve Direzione di Louis Choquette con attori Victor Meutelet, Hugo Becker e Pablo Pauly. Céleste Tessandier finanzia indagine su omicidio padre tramite esibizioni spogliarello. Arsène Larcourt rifiuta matrimonio combinato per vivere la propria omosessualità. Rose Joubert pianifica fuga da sfruttamento lavorativo in un bordello parigino. La Parigi del 1899 si apre con il debutto di Montmartre su Canale 5 giovedì 4 giugno alle 21,30. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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