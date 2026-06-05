Il Monteverdi Festival si svolge fino al 21 giugno a Cremona, con trenta eventi in programma. La manifestazione si apre il 28 maggio con un concerto di gala di Cecilia Bartoli accompagnata da Les Musiciens du Prince. La rassegna si concentra sulla musica barocca, coinvolgendo artisti e ensemble specializzati nel repertorio. Le esibizioni si tengono in diverse location della città, offrendo un programma ricco e variegato di esecuzioni e recital.

Trenta appuntamenti – fino al 21 giugno – aperti dal concerto di gala il 28 maggio di Cecilia Bartoli insieme a Les Musiciens du Prince. Un’edizione, la numero 43 del Monteverdi Festival, che conferma la città di Cremona come uno dei poli europei dedicati alla musica barocca e al teatro musicale. Guardiamo dunque alcuni tra i tantissimi appuntamenti. ’L’incoronazione di Poppea’ è la produzione centrale del Festival 2026. In programma al Teatro Ponchielli il 13 e il 20 giugno (ore 20.30), la nuova messinscena è firmata dal regista in residenza Roberto Catalano. Seconda nuova produzione è ’Le nozze di Teti e Peleo’ di Francesco Cavalli proposta in prima rappresentazione mondiale in epoca moderna, celebra i 350 anni dalla morte del compositore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - ’Monteverdi Festival’. Cremona capitale della musica barocca

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