Montemurlo | nuovo piano di Protezione Civile per gestire i rischi
Un nuovo Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è stato istituito a Montemurlo per coordinare le risposte alle emergenze. La mappa del rischio aggiornata ha evidenziato aree vulnerabili, tra cui zone soggette a allagamenti e frane. Il piano di Protezione Civile prevede interventi specifici per queste zone critiche, con l’obiettivo di migliorare la risposta in caso di calamità.
Come cambierà la gestione delle emergenze grazie al nuovo C.O.C.?. Quali sono le aree critiche individuate dalla nuova cartografia del rischio?. Chi integrerà il sistema di sorveglianza attiva insieme ai tecnici?. Come potranno i cittadini consultare le nuove indicazioni pratiche di sicurezza?.? In Breve L'esperto Federico Binaglia ha partecipato alla presentazione presso la Sala Banti.. Il nuovo C.O.C. integrerà cinque diverse funzioni di supporto operativo.. La cartografia del rischio puntuale mappa le aree e la popolazione esposta.. Il piano prevede iniziative pubbliche per divulgare i modelli di comportamento.. Il nuovo piano di Protezione Civile presentato alla Sala Banti di Montemurlo. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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