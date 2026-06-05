Montemurlo | nuovo piano di Protezione Civile per gestire i rischi

Notizia in breve

Un nuovo Centro Operativo Comunale (C.O.C.) è stato istituito a Montemurlo per coordinare le risposte alle emergenze. La mappa del rischio aggiornata ha evidenziato aree vulnerabili, tra cui zone soggette a allagamenti e frane. Il piano di Protezione Civile prevede interventi specifici per queste zone critiche, con l’obiettivo di migliorare la risposta in caso di calamità.