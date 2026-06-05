Mondiali offshore HRX veste il Team FAZ Marine Dubai con il design di Carmela Luciani

Da foggiatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

HRX fornisce l’abbigliamento tecnico al Team FAZ Marine Dubai durante i Mondiali offshore. L’azienda, specializzata in abbigliamento ad alte prestazioni, ha collaborato con Sportmotors Management per questa iniziativa. Il design degli indumenti è stato realizzato da Carmela Luciani. La partnership permette al team di essere equipaggiato con prodotti tecnici specifici per le competizioni offshore internazionali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

HRX, azienda specializzata nell'abbigliamento tecnico sportivo ad alte prestazioni, entra nel mondo delle competizioni offshore internazionali attraverso una partnership con Sportmotors Management a supporto del Team FAZ Marine Dubai. Al centro dell'accordo il pilota belga Francis Notschaele. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

A Carmela Luciani il premio 'Segno di speranza' di San Marco in LamisA San Marco in Lamis, Carmela Luciani ha ricevuto il premio 'Segno di speranza' 2026.

Set Gioielli Dubai AliExpress: Oro, Cristalli e Design 2026Un nuovo set di gioielli disponibile su una piattaforma di shopping online presenta pezzi realizzati in oro, decorati con cristalli e caratterizzati...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web