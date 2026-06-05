Mondiali offshore HRX veste il Team FAZ Marine Dubai con il design di Carmela Luciani
HRX fornisce l’abbigliamento tecnico al Team FAZ Marine Dubai durante i Mondiali offshore. L’azienda, specializzata in abbigliamento ad alte prestazioni, ha collaborato con Sportmotors Management per questa iniziativa. Il design degli indumenti è stato realizzato da Carmela Luciani. La partnership permette al team di essere equipaggiato con prodotti tecnici specifici per le competizioni offshore internazionali.
HRX, azienda specializzata nell'abbigliamento tecnico sportivo ad alte prestazioni, entra nel mondo delle competizioni offshore internazionali attraverso una partnership con Sportmotors Management a supporto del Team FAZ Marine Dubai. Al centro dell'accordo il pilota belga Francis Notschaele. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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