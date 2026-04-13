A Carmela Luciani il premio ' Segno di speranza' di San Marco in Lamis

A San Marco in Lamis, Carmela Luciani ha ricevuto il premio 'Segno di speranza' 2026. La designer si occupa di moda, con particolare attenzione a abiti e orologi da uomo. La cerimonia di consegna si è svolta recentemente, riconoscendo il contributo di Luciani nel settore emergente del fashion. La designer si distingue per il suo stile e per l'attenzione rivolta all'abbigliamento maschile.

Il premio Segno di Speranza 2026 è stato conferito a Carmela Luciani, Fashion designer emergente specializzata in abiti e orologi da uomo. Il premio viene assegnato in occasione della festa patronale di S. Marco evangelista, patrono della città di San Marco in Lamis. Il premio è un attestato di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Le Fracchie di San Marco in Lamis. Il fuoco della devozioneAbbiamo già trattato il tema dei riti del fuoco (nei commenti, il link all’articolo completo). Le suggestive Fracchie di San Marco in LamisTra i riti della Settimana Santa in Puglia l’accensione delle fracchie a San Marco in Lamis il Venerdì Santo è senza alcun dubbio una delle...