Miss e mister trans Agli Animosi il concorso per eleggere la regina

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Carrara si terrà la prima edizione italiana di ‘Miss e mister trans Italia’ agli Animosi il 25 e 26 settembre. La manifestazione prevede un concorso per eleggere la regina tra le persone trans. La partecipazione è aperta a candidati di entrambi i sessi. La competizione si svolgerà in due giornate con sfilate e votazioni. L’evento è organizzato in un locale pubblico nel centro della città.

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Carrara ospita la prima edizione italiana di ‘Miss e mister trans Italia’, in programma agli Animosi il 25 e il 26 settembre. L’evento, patrocinato dal Comune, vedrà la partecipazione di concorrenti provenienti da tutta Italia, e nell’ottica della massima inclusione anche stranieri. Miss e mister trans Italia è uno dei più importanti concorsi di bellezza e inclusione dedicato alle persone transgender in Italia. Nata in Versilia dalla storica organizzatrice Regina Satariano, la manifestazione celebra l’orgoglio, il talento e la visibilità della comunità trans. L’edizione in salsa apuana è stata organizzata da Satariano in collaborazione con Cristina Arata, Giovanna Miscia, Mary Bologna e Cinzia Paris. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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