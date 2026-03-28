Perde i denti in diretta durante il concorso di Miss Thailandia | la reazione della concorrente è virale

Durante un concorso di Miss Thailandia, una concorrente ha perso i denti in diretta televisiva. L’episodio ha attirato l’attenzione sui social media, dove la sua reazione è diventata virale. L’incidente è avvenuto mentre la donna partecipava alla gara, generando sorpresa tra il pubblico presente e gli spettatori in ascolto. Nessun dettaglio riguardante le cause del problema è stato divulgato.

Ci sono momenti che, per quanto imbarazzanti possano sembrare, rivelano il vero carattere di una persona. E poi ci sono quei momenti che diventano virali su scala globale, trasformando un incidente dentale in una lezione di professionalità che il mondo intero si ferma ad ammirare. È esattamente quello che è successo a Kamolwan Chanago, diciottenne concorrente di Miss Grand Thailandia, durante il turno preliminare del concorso tenutosi il 25 marzo. Mentre si trovava sul palco per la sua presentazione ufficiale davanti a giudici, pubblico e telecamere in diretta streaming, le faccette dentali superiori hanno deciso di abbandonare la loro posizione. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Perde i denti in diretta durante il concorso di Miss Thailandia: la reazione della concorrente è virale Articoli correlati Miss Thailandia, imprevisto ai denti per una concorrente: la reazione conquista il pubblicoMiss Thailandia: cosa è successo davvero sul palco Nel mondo dei concorsi di bellezza, dove ogni dettaglio è studiato alla perfezione, basta un... Incidente imbarazzante a Miss Thailandia 2026: perde i denti in diretta, ma la sua reazione è da vera regina (VIDEO)Durante il concorso di bellezza Miss Grand Thailand 2026, svoltosi a Bangkok mercoledì 25 marzo, una giovane concorrente ha vissuto quello che per... Tutti gli aggiornamenti su Miss Thailandia Argomenti discussi: Miss Thailandia 2026, la modella Chanago perde la dentiera durante la sfilata, la rimette e prosegue disinvolta - VIDEO; A Miss Thailandia una reginetta perde i denti in diretta, il video è virale. Incidente imbarazzante a Miss Thailandia 2026: perde i denti in diretta, ma la sua reazione è da vera regina (video)Durante il concorso di bellezza Miss Grand Thailand 2026, svoltosi a Bangkok mercoledì 25 ... msn.com