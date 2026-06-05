In aula si sono ascoltati i testimoni nel processo a un uomo di 45 anni, accusato di aver minacciato l’ex convivente e il suo nuovo compagno. Le testimonianze confermano episodi di minacce e comportamenti persecutori. La vicenda riguarda presunti atti di intimidazione che si sarebbero verificati nel tempo. Il processo prosegue davanti al Tribunale di Benevento.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prosegue davanti al Tribunale di Benevento il processo a carico di Domenico Garofalo, 45 anni, di Benevento, imputato in un procedimento che riguarda presunti episodi di minacce e atti persecutori nei confronti dell’ex convivente e del nuovo compagno della donna. L’uomo è difeso dall’avvocato Luca Russo. Nel corso dell’udienza celebrata oggi sono stati ascoltati alcuni testimoni chiamati dalle parti, nell’ambito dell’istruttoria dibattimentale finalizzata a ricostruire i fatti contestati dalla Procura della Repubblica. Secondo l’impostazione accusatoria, Garofalo avrebbe posto in essere una serie di condotte intimidatorie nei confronti delle persone offese. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Minacce all’ex e al nuovo compagno, il racconto dei testimoni in aula

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