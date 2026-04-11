Il giovane ferito a coltellate dopo una lite al vaglio telecamere e il racconto dei testimoni

Un giovane è stato ferito con un coltello dopo un alterco avvenuto ieri a Lipari. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando le testimonianze dei presenti per ricostruire i passaggi esatti dell'incidente. Le indagini sono in corso e non sono ancora state identificate le cause precise dell'aggressione.

Il quadro sembra chiaro ma i carabinieri proseguono le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accoltellamento avvenuto ieri a Lipari. Un giovane è stato colpito all'addome in seguito a una lite scoppiata in pieno centro. L'aggressore, un 34enne catanese, è stato fermato poco dopo e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: Sospettato di essere un ladro e ferito con due colpi di pistola: le immagini delle telecamere al vaglio dei carabinieri Leggi anche: Dopo la lite le coltellate. Ferito 32enne Temi più discussi: Giovane a bordo di un'auto ferito alla gamba a colpi d'arma da fuoco; Accoltellamento in pieno centro, giovane ferito al torace; Accoltellamento in pieno centro: giovane finisce in ospedale, caccia agli aggressori; Agguato nel Sannio, giovane ferito a colpi di pistola: è caccia all’aggressore. Giovane a bordo di un'auto ferito alla gamba a colpi d'arma da fuocoUn giovane di 26 anni, residente a Melito di Napoli, è stato ferito a Mugnano, nel Napoletano. Era a bordo di un'auto quando, lungo corso Italia, è stato raggiunto da uno sconosciuto che era in sella ... ansa.it Misterbianco, 18enne ferito alle gambe a colpi di pistola: due uomini con il volto coperto fuggono in scooterUn 18enne è stato ferito a colpi di pistola a Misterbianco da due uomini incappucciati in scooter. Il giovane non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte dei Carabinieri. corrieretneo.it GIOVANE ACCOLTELLATO AL CULMINE LITE A LIPARI, FERMATO UN UOMO ORIGINARIO DI CATANIA. (redazione) Degenera in violenza una lite avvenuta nel primo pomeriggio a Lipari, nelle Eolie, dove un giovane del posto è stato ferito con un coltello i - facebook.com facebook Giovane imprenditore ferito a Tropea: si consegna il presunto responsabile x.com