Milano Live | tutti i concerti da non perdere nel mese di Maggio a Milano

Da milanotoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A Milano, nel mese di maggio, sono previsti numerosi concerti di musica dal vivo. Le settimane saranno ricche di eventi per gli appassionati, con vari artisti e band che si esibiranno in diverse location della città. La programmazione musicale si concentra su diversi generi, offrendo opportunità di ascolto per un pubblico ampio. Questa serie di eventi si inserisce in un calendario che prevede anche un’intensa attività musicale per il mese di giugno.

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Quello di giugno sarà un mese di grandi concerti a Milano. Si profilano infatti settimane davvero intense per tutti gli appassionati di musica dal vivo. Vediamo dunque di capire quali saranno gli artisti di passaggio in città con i loro attesi show nelle prossime settimane.Si parte il 9 giugno. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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