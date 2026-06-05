Milano indagine su affitti in Galleria | coinvolto Rudy Citterio
Un’indagine è in corso a Milano sulle modalità di gestione degli affitti nella Galleria Vittorio Emanuele. Tra i coinvolti figura un mediatore, che avrebbe svolto attività tra privati e l’amministrazione comunale. Le autorità stanno esaminando eventuali irregolarità nelle procedure di affitto e nelle relazioni tra le parti. La procura ha avviato verifiche per chiarire le modalità di intervento e le eventuali violazioni legate alla gestione degli spazi commerciali.
Come agiva Rudy Citterio come mediatore tra privati e Comune?. Quali irregolarità riguardano la gestione degli affitti in Galleria Vittorio Emanuele?. Chi ha presentato gli esposti che hanno scatenato l'indagine della Procura?. Quale ruolo avrà la nuova candidata Tiziana Siciliano nella gestione urbana?.? In Breve Esposti presentati circa un anno fa alla Guardia di Finanza da Massimiliano Lisa. L'imprenditore Citterio gestisce il locale che ospita il Museo Leonardo3 in Galleria. Nel 2010 Citterio fu oggetto di un'inchiesta giudiziaria conclusasi con proscioglimento. Tiziana Siciliano, ex sostituto procuratore, candidata vicesindaco con la lista Milano libera. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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