Milano indagine su affitti in Galleria | coinvolto Rudy Citterio

Notizia in breve

Un’indagine è in corso a Milano sulle modalità di gestione degli affitti nella Galleria Vittorio Emanuele. Tra i coinvolti figura un mediatore, che avrebbe svolto attività tra privati e l’amministrazione comunale. Le autorità stanno esaminando eventuali irregolarità nelle procedure di affitto e nelle relazioni tra le parti. La procura ha avviato verifiche per chiarire le modalità di intervento e le eventuali violazioni legate alla gestione degli spazi commerciali.