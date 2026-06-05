Il tecnico tedesco ha consegnato un ultimatum al presidente del club, chiedendo una risposta in breve tempo riguardo al suo ruolo e ai poteri all’interno della squadra. Rangnick desidera avere pieni poteri e la possibilità di scegliere i collaboratori di fiducia. La decisione attesa dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, dopo una serie di colloqui e confronti con i vertici societari.

Il tecnico tedesco vuole pieni poteri e uomini di fiducia: decisione attesa nei prossimi giorni. Ultimatum di Rangnick a Cardinale. Il futuro del Milan potrebbe passare dalle prossime ore. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, Ralf Rangnick attende una risposta definitiva dal club rossonero entro l’inizio della prossima settimana, prima di prendere una decisione sul proprio futuro professionale. LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A L’attuale commissario tecnico dell’ Austria, impegnata presto al Mondiale negli Stati Uniti, si trova infatti davanti a un bivio. Da una parte c’è la possibilità di proseguire il proprio percorso con la federazione austriaca, che vorrebbe confermarlo anche nel ciclo che porterà agli Europei del 2028. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Milan, Rangnick aspetta una risposta: ultimatum a Cardinale per il futuro rossonero

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