Migranti Piantedosi | salvaguardato il nobile valore del diritto d’asilo

Il Consiglio dei ministri ha approvato nuove norme che permetteranno di attuare subito i Regolamenti del Patto europeo su Asilo e Migrazione, in vigore dal 12 giugno. Piantedosi ha dichiarato che il governo intende salvaguardare il diritto d’asilo, definendolo un valore nobile. Le modifiche riguardano misure per la gestione dei flussi migratori e procedure di asilo, con l’obiettivo di applicare le nuove regole in modo rapido e coordinato.

“Approvate oggi in Consiglio dei Ministri alcune norme che ci consentiranno di dare immediata attuazione ai Regolamenti del Patto europeo su Asilo e Migrazione, che entreranno in vigore il prossimo 12 giugno. L’Italia ha svolto un ruolo da protagonista nella costruzione del nuovo quadro normativo europeo, diventando un punto di riferimento per gli altri Paesi membri. La filosofia dell’intervento è chiara: impedire utilizzi strumentali delle regole sull’accesso alla protezione internazionale, salvaguardando al tempo stesso il nobile valore del diritto d’asilo. Un risultato di cui siamo molto soddisfatti e che conferma la direzione che abbiamo intrapreso per difendere i nostri confini e rendere il sistema di gestione europea del fenomeno migratorio sempre più rigoroso, rapido ed efficace. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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