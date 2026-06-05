Microsoft ha dichiarato che i suoi modelli di intelligenza artificiale non utilizzano dati web senza licenza ufficiale. La società non ha specificato quali fonti ha impiegato al posto dei dati licenziati. La questione sulla protezione dei contenuti evidenzia la necessità di proprietari di dati di adottare misure per tutelarsi contro l’uso non autorizzato delle proprie informazioni. La posizione di Microsoft si concentra sull’assenza di utilizzo di dati senza autorizzazione nei propri modelli.

Quali fonti specifiche ha utilizzato Microsoft invece dei dati licenziati? Come può un proprietario di contenuti proteggere i propri dati oggi? Perché Microsoft ha promesso standard aziendali diversi dalla realtà tecnica? Quali conseguenze legali subirà il settore per l'uso del fair use??? In Breve L'uso di Common Crawl smentisce l'uso esclusivo di dati con licenze commerciali. Il sistema di scansione proprietario sposta l'onere del copyright sui proprietari . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Microsoft: i modelli MAI usano dati web senza licenza ufficiale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dammi 25 Minuti e ti renderò PERICOLOSAMENTE produttivo con Claude

Notizie e thread social correlati

Acquistare una licenza Microsoft Office: quale scegliere e dove risparmiareAcquistare una licenza Microsoft Office può risultare complicato a causa delle numerose offerte disponibili online e dei prezzi molto variabili.

Concorsi, quali dati personali si possono pubblicare sul web senza rischiare multeLe graduatorie dei concorsi pubblici vengono pubblicate online, ma ci sono limiti specifici sulla condivisione dei dati personali.

Temi più discussi: Microsoft Build 2026: esprimere se stessi al lavoro; Build 2026: dai modelli proprietari MAI ai chip Majorana 2, Microsoft accelera sugli agenti AI; Microsoft Build 2026, tutte le novità: agenti, modelli MAI, sicurezza, Windows per sviluppatori, HorizonDB e quantum; Gli annunci di Microsoft Build: modelli, Agentic AI e quantum.

Build 2026: dai modelli proprietari MAI ai chip Majorana 2, Microsoft accelera sugli agenti AI ilsole24ore.com/art/build-2026… x.com

I nuovi modelli Microsoft non sono aperti, giusto? reddit

Microsoft Build 2026: Windows entra nell’era degli agenti AI | la rivoluzione passa da Scout, nuovi modelli MAI e Windows agent-firstMicrosoft presenta a Build 2026 Windows agentico, il nuovo assistente Scout, i modelli MAI e una piattaforma per agenti AI integrati tra PC e cloud. mistergadget.tech

Build 2026: dai modelli proprietari MAI ai chip Majorana 2, Microsoft accelera sugli agenti AIMai forse come in questa edizione, Microsoft Build segna uno dei passaggi strategici più importanti degli ultimi anni per il gigante di Redmond. Sul ... ilsole24ore.com