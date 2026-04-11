concorsi quali dati personali si possono pubblicare sul web senza rischiare multe

Le graduatorie dei concorsi pubblici vengono pubblicate online, ma ci sono limiti specifici sulla condivisione dei dati personali. Alcuni dettagli devono essere nascosti o anonimizzati per rispettare le normative sulla privacy e prevenire sanzioni. La legge impone restrizioni su quali informazioni si possono rendere accessibili pubblicamente, evitando così rischi legali per le amministrazioni coinvolte.

La pubblicazione delle graduatorie dei concorsi pubblici deve rispettare regole molto precise: non tutto può essere reso visibile online. A chiarirlo è il Garante per la protezione dei dati personali con il provvedimento 1172026, che segna un punto fermo nel rapporto tra trasparenza amministrativa e tutela della privacy. Vediamo in estrema sintesi la vicenda che ha portato all’intervento dell’Authority e quali sono i diritti dei singoli partecipanti a selezioni, per lavorare nella Pubblica Amministrazione. Il caso concreto in breve e la sanzione inflitta dal Garante. In una procedura concorsuale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, gestita da Formez PA, erano state pubblicate graduatorie contenenti dati personali ritenuti eccedenti la sfera della riservatezza, tra cui i codici fiscali e i dettagli analitici dei punteggi.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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