Michel Desvigne A Desio per realizzare l’Asse della Cultura

Da ilgiorno.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’amministrazione comunale di Desio ha deciso di intervenire sull’area centrale della città, chiamando un noto paesaggista per ridisegnare l’Asse della Cultura. L’obiettivo è rinnovare gli spazi pubblici e migliorare la fruibilità del centro. La scelta è arrivata dopo una delibera ufficiale, e l’incarico è stato affidato a un professionista specializzato in progettazione urbana e paesaggistica. I lavori sono stati annunciati pubblicamente e sono in fase di pianificazione.

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L’amministrazione comunale sceglie di alzare l’asticella. Per ridisegnare il cuore della città, ha deciso di affidarsi a una delle firme più autorevoli del paesaggismo europeo: Michel Desvigne, architetto francese noto per un approccio essenziale, rigoroso e capace di trasformare lo spazio pubblico in un organismo vivo, destinato a evolvere nel tempo. Sono tanti a mettersi in coda per avere un progetto che porta con la sua firma. La scelta, tuttavia, a livello locale non è passata inosservata, soprattutto perché arriva dopo l’esperienza di Nova Milanese, dove Desvigne ha firmato la nuova piazza Gioia. Desio ha deciso di puntare su una visione internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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