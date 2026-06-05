Michel Desvigne A Desio per realizzare l’Asse della Cultura

Notizia in breve

L’amministrazione comunale di Desio ha deciso di intervenire sull’area centrale della città, chiamando un noto paesaggista per ridisegnare l’Asse della Cultura. L’obiettivo è rinnovare gli spazi pubblici e migliorare la fruibilità del centro. La scelta è arrivata dopo una delibera ufficiale, e l’incarico è stato affidato a un professionista specializzato in progettazione urbana e paesaggistica. I lavori sono stati annunciati pubblicamente e sono in fase di pianificazione.