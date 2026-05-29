Una donna ha scritto a una rubrica di consigli, rivelando che la sua insicurezza l’ha portata a praticare sesso anale, cercando di essere brava a letto perché si sente brutta. La risposta è arrivata da un’ospite nota, che ha affrontato il tema delle insicurezze femminili e dei pensieri negativi che spesso le accompagnano. La puntata si concentra sulle lettere anonime di donne che condividono le loro esperienze e preoccupazioni.

Questa settimana parliamo di sesso, o meglio, di pratiche sessuali che un tempo abbiamo preso in considerazione e che oggi, ripensandoci, ci fanno vergognare. La protagonista della lettera di questa settimana non trova pace quando richiama alla mente l’idea del sesso che faceva da giovane e che oggi non farebbe più. Domanda: quanti di noi, da giovani e inespertie, hanno sperimentato un sesso che farebbe arrossire l’adulto che siamo diventati? Aspetto i vostri commenti e le vostre confidenze qui, nella stanza rossa che non dorme mai. Buona lettura, Elena Lo grido nella stanza rossa perché sto per toccare una tematica che da sempre mi pesa ma spesso, si ha vergogna di parlarne: il sesso anale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «La mia insicurezza mi ha portato a fare cose di cui mi vergogno come il sesso anale. Non sono bella, ho cercato di essere brava a letto». Risponde Elena Di Cioccio

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