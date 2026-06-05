Metrobus proseguono i lavori | nuove ordinanze in vigore
I lavori per la realizzazione della prima linea del Metrobus continuano, con nuove ordinanze che regolano il traffico in alcune vie del centro. Le strade interessate dai cantieri sono state soggette a modifiche temporanee, con divieti di sosta e deviazioni. Le ordinanze sono entrate in vigore per consentire la prosecuzione dei lavori senza interruzioni. La circolazione è stata temporaneamente modificata in alcune zone del capoluogo.
Proseguono i lavori per la realizzazione della prima linea del Bus Rapid Transit.Il Comune di Perugia ha adottato nuove ordinanze in alcune vie del capoluogo interessate dai cantieri del Metrobus.Strada Ponte della Pietra San VetturinoCon ordinanza n. 945 del 5 giugno 2026 dal 13 al 14 giugno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Metrobus, proseguono i lavori sul corridoio Pievaiola–Settevalli
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