Metrobus proseguono i lavori | nuove ordinanze in vigore

Notizia in breve

I lavori per la realizzazione della prima linea del Metrobus continuano, con nuove ordinanze che regolano il traffico in alcune vie del centro. Le strade interessate dai cantieri sono state soggette a modifiche temporanee, con divieti di sosta e deviazioni. Le ordinanze sono entrate in vigore per consentire la prosecuzione dei lavori senza interruzioni. La circolazione è stata temporaneamente modificata in alcune zone del capoluogo.