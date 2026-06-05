Meteo | Previsioni per sabato 6 giugno

Sabato 6 giugno, il tempo sarà caratterizzato da cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi durante tutta la giornata. Solo in serata si registreranno alcuni addensamenti, mentre non sono previste precipitazioni. La giornata si svolgerà senza particolari variazioni nel clima, con condizioni generalmente stabili e asciutte.

Cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 18°C, lo zero termico si attesterà a 3521m. I venti saranno al. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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Meteo Sabato 6 giugno 2026

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