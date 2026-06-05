Meteo le previsioni in Campania per venerdì 5 giugno 2026

Venerdì 5 giugno 2026, ad Avellino il cielo sarà sereno durante tutta la giornata e non sono previste precipitazioni.

Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 5 giugno 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 16°C, lo zero termico si attesterà a 4013m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3948m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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