Metalmeccanici | scattano gli aumenti in busta paga dal 1° giugno

Dal 1° giugno, gli aumenti salariali si riflettono nelle buste paga dei metalmeccanici. L'incremento varia in base al livello contrattuale, con cifre specifiche per ogni categoria. Inoltre, sono stati introdotti nuovi permessi retribuiti per i lavoratori con figli piccoli. Le modifiche riguardano sia le retribuzioni che i diritti legati alla famiglia. La variazione si applica a tutti i contratti nazionali del settore, con effetti immediati sulle buste paga di giugno.

Quanto aumenterà esattamente la tua paga base in base al livello?. Quali nuovi permessi retribuiti puoi richiedere per i figli piccoli?. Come cambiano le regole per l'utilizzo dei fondi Metasalute?. Perché le aziende dovranno stabilizzare i contratti a termine dal 2027?.? In Breve Aumenti programmati per giugno 2027 (+59,58 euro) e giugno 2028 (+64,87 euro) sul parametro C3.. Flexible benefits portati da 200 a 250 euro netti annui con erogazione entro febbraio 2026.. PAR aumentati da 5 a 7 giorni annui e 3 permessi per imprevisti senza preavviso.. Obbligo per le aziende di stabilizzare il 20% dei contratti a termine dal 2027..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,1% (aprile 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

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