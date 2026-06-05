Messico punta a riconquistare la gloria della Coppa del Mondo giocando in casa

Da napolipiu.com 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Messico mira a ospitare la Coppa del Mondo per la terza volta, con l’obiettivo di rilanciare la propria nazionale di calcio. La candidatura è stata presentata ufficialmente, e il paese si prepara a organizzare l’evento nel 2026. La federazione calcistica ha annunciato l’intenzione di migliorare le infrastrutture e le strutture sportive, con l’obiettivo di offrire un torneo all’altezza delle passate edizioni ospitate nel paese.

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Il Sogno del Messico: Ce la Farà a Raggiungere Nuove Vette?. Nell’ottica di ospitare la Coppa del Mondo per la terza volta, il Messico punta a riportare in auge la propria nazionale di calcio. La competizione si preannuncia entusiasmante, con il paese messicano pronto a dimostrare il proprio valore in un gruppo con avversari di tutto rispetto: Corea del Sud, Repubblica Ceca e Sudafrica. Ogni partita sarà un’opportunità per il Messico di riscrivere la propria storia calcistica, cercando di eguagliare i successi del passato. La selezione messicana ha già mostrato segnali di crescita, complice anche un mix di gioventù ed esperienza. Giocatori come Hirving Lozano e Raúl Jiménez, insieme a nomi emergenti, hanno energizzato il team, contribuendo a una valutazione positiva della loro preparazione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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