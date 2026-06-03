Messico-Serbia Amichevole di preparazione 05-06-2026 ore 04 | 00 | formazioni quote pronostici

Il Messico affronterà la Serbia in un'amichevole di preparazione il 5 giugno alle 4:00. La partita si svolge prima dell’esordio ai Mondiali del 2026, previsto l’11 giugno contro il Sudafrica. Le formazioni non sono ancora state ufficializzate, e le quote per il match non sono state rese note. La partita rappresenta l’ultimo test prima dell’inizio del torneo mondiale.

Il Messico è pronto per l’esordio ai Mondiali del 2026 che avverrà l’11 giugno contro il Sudafrica, ma prima di allora disputerà la sua ultima amichevole contro la Serbia. El Tricolor ha già giocato e vinto il 23 maggio contro una sorta di Ghana B e poi ha replicato una settimana dopo battendo 1-0 l’Australia.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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Mexico vs Serbia Predictions: The Last World Cup Test!

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