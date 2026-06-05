Melanoma | come riconoscere un neo sospetto con la regola ABCDE

La regola ABCDE viene utilizzata dai dermatologi per individuare nevi sospetti. Questo metodo aiuta a riconoscere lesioni che potrebbero essere melanoma, analizzando caratteristiche come Asimmetria, Bordi, Colore, Diametro e evoluzione. L’auto-osservazione della pelle costituisce un passo importante nella prevenzione, permettendo di individuare tempestivamente eventuali cambiamenti. Segnalare immediatamente un neo che presenta queste caratteristiche può favorire diagnosi precoci e trattamenti più efficaci.

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Nevi sospetti: come riconoscerli e cosa fare | Elisir Rai 3

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