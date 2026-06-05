La regina ha indossato un abito giallo e rosa, attirando l’attenzione con questa combinazione di colori. La scelta cromatica ha suscitato commenti tra i presenti, ma non sono stati segnalati altri dettagli sull’evento o sul contesto in cui è avvenuto. Nessuna informazione aggiuntiva su eventuali dichiarazioni o reazioni è stata resa nota. La notizia si limita alla descrizione dell’abbigliamento e alla sua visibilità pubblica.

Se potessimo dare uno sguardo veloce al suo guardaroba, infatti, siamo certi che i capi dai colori scuri e seriosi si conterebbero sulle dita di una mano. Perché va bene il rigore assoluto del proprio ruolo istituzionale, ma perché mai la reale non dovrebbe assecondare quella parte più giocosa della sua personalità dovuta forse alle sue radici sudamericane? Presto fatto. In occasione della 79esima edizione dell'Holland Festival, il festival dedicato alle arti performative, Maxima ha servito un look che è un esempio perfetto del saper osare e del saper combinare tonalità che, ammettiamolo, non sarebbero proprio le prime a venirci in mente da abbinare. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maxima d'Olanda in giallo e rosa, e se fosse questo l'abbinamento cromatico che avevamo sottovalutato?

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