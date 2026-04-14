Maurizio Sarri ha commentato pubblicamente lo scudetto vinto durante la sua esperienza alla Juventus, spiegando che il titolo non sarebbe stato semplicemente frutto di circostanze favorevoli. L’allenatore ha precisato che, a suo avviso, ci sono stati fraintendimenti riguardo alla percezione di quel successo, ritenendo che non sia stato valutato correttamente. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, portando alla ribalta quella stagione specifica.

di Angelo Ciarletta Maurizio Sarri ha parlato dello scudetto vinto alla Juventus, facendo una importante rivelazione. Vediamo cosa ha detto l’ex tecnico bianconero. Prima di Fiorentina Lazio giocatasi ieri sera, il dirigente viola Fabio Paratici ha rilasciato a Dazn le seguenti dichiarazioni su Maurizio Sarri: « Non l’ho incrociato ma lo vedrò volentieri. Come ho già detto nei giorni scorsi, lui è stato alla Juve per una sola stagione e tutti ne hanno parlato come un passaggio non positivo. Io considero il suo bilancio in bianconero eccezionale perché, ricordiamo, che ha vinto lo Scudetto e perso le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana » ULTIMISSIME JUVE LIVE Lo stesso tecnico biancoceleste a fine gara ha risposto proprio a Paratici, tornando proprio su quello scudetto vinto alla Juventus.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sarri rivela: «Lo Scudetto che ho vinto io alla Juve è stato sottovalutato perché si diceva che fosse dovuto, ma la realtà è un’altra»

Per Sarri è stato un miracolo vincere lo scudetto con la Juve#sarri #juventus #intervista

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