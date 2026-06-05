Un ex volto del Grande Fratello è stato avvistato a Roma in compagnia di Matilde Gioli, alimentando le voci di una possibile relazione tra i due. La notizia è trapelata sui social, dove sono circolate immagini che mostrano i due insieme. La presenza dell’attrice in compagnia di questa persona ha suscitato interesse tra gli utenti, senza ulteriori conferme ufficiali o dettagli sui loro rapporti.

Una nuova indiscrezione social accende il gossip su Matilde Gioli: l'attrice sarebbe stata avvistata in compagnia di un ex volto del Grande Fratello a Roma, scatenando i rumor. L'estate, si sa, è la stagione in cui il gossip corre più veloce delle notizie ufficiali. Ed è proprio in questo clima che sta circolando una nuova indiscrezione che avrebbe attirato l'attenzione degli appassionati: un possibile avvicinamento tra Sergio D'Ottavi e l'attrice italiana Matilde Gioli. Due mondi apparentemente lontanissimi, quello dei reality e quello della fiction, che in queste ore vengono accostati da un rumor social che sta facendo discutere. Sergio D'Ottavi è diventato noto al grande pubblico grazie alla partecipazione al Grande Fratello 17, condotto da Alfonso Signorini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Matilde Gioli frequenta un ex del Grande Fratello: l'indiscrezione

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