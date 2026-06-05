Matera l’IA guida le imprese | Camisani Calzolari al Guerrieri
A Matera, un esperto di intelligenza artificiale terrà un evento presso il Guerrieri, focalizzato sull'uso dell'IA nelle imprese lucane. Si parlerà di come cambieranno i processi decisionali grazie alla tecnologia e delle strategie pratiche per favorire la crescita aziendale. L'incontro si concentra sull'applicazione concreta dell’IA nel contesto locale, senza approfondire aspetti teorici o di politica aziendale.
Come cambieranno i processi decisionali nelle aziende lucane con l'IA?. Quali strategie pratiche presenterà Camisani Calzolari per la crescita aziendale?. Come gestire il rischio etico quando gli algoritmi supportano le scelte?. Quali impatti concreti avrà questa tecnologia sulla competitività del territorio?.? In Breve Evento organizzato dal Cluster Lucano Automotive tramite progetto Fabbrica Intelligente. Antonio Braia presiede l'iniziativa insieme al Digital Innovation Hub di Confindustria Basilicata. Incontro programmato per le ore 9.30 presso il Cineteatro Guerrieri di Matera. Focus su etica, allocazione risorse e interpretazione dati per imprese lucane. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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