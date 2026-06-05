Marche 10 nuove postazioni di soccorso per l’estate 2026

Notizia in breve

In vista dell’estate 2026, sono state installate dieci nuove postazioni di soccorso nelle Marche. Le unità saranno distribuite lungo le principali località balneari, con alcune collocate vicino a spiagge frequentate da famiglie e altre in punti strategici per garantire un intervento rapido. Gli orari di assistenza nelle aree balneari subiranno modifiche, con servizi estesi anche nelle ore serali e nei fine settimana, per migliorare la copertura durante la stagione estiva.