Marche 10 nuove postazioni di soccorso per l’estate 2026
In vista dell’estate 2026, sono state installate dieci nuove postazioni di soccorso nelle Marche. Le unità saranno distribuite lungo le principali località balneari, con alcune collocate vicino a spiagge frequentate da famiglie e altre in punti strategici per garantire un intervento rapido. Gli orari di assistenza nelle aree balneari subiranno modifiche, con servizi estesi anche nelle ore serali e nei fine settimana, per migliorare la copertura durante la stagione estiva.
Dove saranno posizionate esattamente le nuove unità di soccorso?. Come cambieranno gli orari di assistenza nelle località balneari?. Quali tipi di equipaggi medici verranno impiegati sul territorio?. Perché il servizio si estenderà anche ai borghi montani?.? In Breve 4 postazioni MSI e 6 MSB distribuite tra costa e aree interne. Servizio attivo a Gabicce Mare dal 13 giugno al 13 settembre 2026. Copertura 24 ore su 24 garantita a Fano durante l'estate. Postazione MSI a Camerino operativa dal 1° luglio al 31 agosto. Dieci nuove postazioni di soccorso per proteggere le Marche durante l’estate 2026. La Regione Marche attiverà dieci Postazioni Territoriali di Emergenza Sanitaria (PoTES) per potenziare la rete di soccorso durante l’estate 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Cols légendaires et villages alpins : la Route des Grandes Alpes | Trésors du Patrimoine
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