Durante la Open Play Week, alcuni utenti hanno acquistato Marathon Deluxe Edition a prezzo scontato credendo di ricevere anche il gioco base. Tuttavia, si è scoperto che lo sconto riguardava solo la versione Deluxe e non includeva il titolo originale. La confusione ha lasciato alcuni giocatori nel dubbio, non essendo chiaro se l’acquisto comprendesse entrambe le versioni o solo quella Deluxe. La questione riguarda esclusivamente le promozioni durante la settimana di gioco gratuito.

La Marathon Deluxe Edition è finita in una grana da store: durante la Open Play Week, alcuni utenti l’hanno comprata in forte sconto pensando di ottenere anche il gioco base. Poi Sony ha aggiornato la pagina. Il punto? Per chi era entrato solo tramite prova gratuita, quell’acquisto non garantiva l’accesso permanente a Marathon. Sembrava il gioco completo. Non lo era. Il caso riguarda Marathon, extraction shooter sci-fi di Bungie, pubblicato da Sony Interactive Entertainment e atteso su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC via Steam il 5 marzo 2026. Durante la trial, alcuni giocatori hanno visto la Deluxe Edition a circa 14 dollari sul PlayStation Store. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Marathon Deluxe Edition: sconto corretto, ma i giocatori della prova gratis restano nel dubbio

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Temi più discussi: Acquistano l'edizione Deluxe di Marathon durante la prova gratuita, per poi scoprire che non comprende il gioco completo; C'è un glitch in Marathon che permette di ottenere SILK infinita; Marathon: è live la Stagione 2 Nightfall, iniziata una settimana di gioco gratuito.

Voglio comprare un marathon e sono confuso. Dice 2799 per il gioco base e poi dice per il deluxe $14. Ho paura che se compro il deluxe sarà solo un upgrade, ma dice letteralmente cosa è incluso e menziona marathon e un sacco di altre cose. reddit

Acquistano l'edizione Deluxe di Marathon durante la prova gratuita, per poi scoprire che non comprende il gioco completoIn concomitanza con il lancio della Stagione 2, lo sparatutto di Bungie, Marathon, è stato reso disponibile per una settimana di prova gratuita. Durante questo periodo promozionale, i giocatori hanno ... msn.com

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