Dopo un evento a Potenza, circa metà del gruppo è risultata positiva al virus secondo le dichiarazioni di Manuele Tarozzi. Durante l'intervista su Bike Today, Tarozzi ha affermato che già riuscire a scappare da questa situazione rappresenta una sorta di vittoria parziale. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o sulle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti.

Manuele Tarozzi è stato l’ospite dell’ultima puntata di Bike Today, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il corridore della Bardiani CSF 7 Saber, professionista dal 2022, è reduce dalla partecipazione al Giro d’Italia nel quale ha fatto vedere ottime cose, insieme alla sua squadra. Il ciclista romagnolo ha iniziato la sua analisi della Corsa Rosa da un aspetto particolare, ovvero quello delle fughe: “ Sicuramente nelle prime tappe disputate in Bulgaria era abbastanza semplice andare in fuga ma, quando siamo arrivati in Italia, provare ad andare in fuga era una gara nella gara. Penso che negli ultimi 4-5 anni il ciclismo sia cambiato, anche perché nel gruppo più di metà è costretto alla fuga per provare a vincere. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Manuele Tarozzi: “Il virus di Pellizzari? Mezzo gruppo malato dopo Potenza. Già andare in fuga è una mezza vittoria”

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