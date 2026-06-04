Bike Today post Giro d’Italia | la Corsa Rosa raccontata da Manuele Tarozzi e Beppe Conti

Da oasport.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il Giro d’Italia, Bike Today presenta una puntata speciale con due ospiti: Manuele Tarozzi, noto per le sue fughe da lontano durante la corsa, e Beppe Conti, giornalista con lunga esperienza nel settore. La trasmissione è condotta da Gian Luca Giardini e si concentra sul racconto della corsa, senza commenti o analisi approfondite.

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Nuovo appuntamento con Bike Today con Gian Luca Giardini, una puntata speciale dedicata al dopo Giro d’Italia con due ospiti d’eccezione: Manuele Tarozzi, protagonista assoluto della Corsa Rosa con le sue fughe da lontano, e Beppe Conti, storica firma del giornalismo Rai. Tarozzi, corridore della VF Group-Bardiani CSF-Faizanè, si è messo in mostra per coraggio, continuità e iniziativa, diventando uno dei volti più riconoscibili dell’ultima edizione del Giro. Nel corso della puntata si parla delle sue azioni all’attacco, della capacità di interpretare la corsa con personalità e del premio conquistato ai traguardi volanti, ulteriore riconoscimento di una presenza sempre attiva e brillante lungo le tappe della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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