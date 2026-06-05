mangiavo solo uno yogurt la lotta di samanta togni contro i disturbi alimentari

Samanta Togni ha riferito di aver mangiato solo uno yogurt come parte della sua lotta contro i disturbi alimentari. La ballerina ha condiviso di aver attraversato un periodo di difficoltà legato a problemi di alimentazione, senza fornire ulteriori dettagli. La sua testimonianza si inserisce nel contesto di una battaglia personale contro comportamenti alimentari disfunzionali.

Samanta Togni ha ha parlato della sua difficile lotta contro i disturbi alimentari di cui ha sofferto. Per anni il pubblico ha conosciuto Samanta Togni come una ballerina elegante, determinata e sempre sorridente. Dietro il successo professionale, però, si nascondeva una battaglia personale contro i disturbi alimentari che il volto televisivo ha deciso di raccontare senza filtri. In una recente intervista su Gente, Samanta Togni ha ripercorso uno dei periodi più complessi della sua vita, segnato da un difficile rapporto con il cibo e da una continua ricerca della perfezione fisica. La passione per la danza, che fin da giovanissima rappresentava il centro della sua vita, ha contribuito ad alimentare una forte pressione psicologica. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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