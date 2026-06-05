manfredonia consiglio comunale convocato per il 12 giugno

Notizia in breve

Il Consiglio Comunale di Manfredonia è stato convocato per il 12 giugno alle ore 15:00 nella sala consiliare di Palazzo San Domenico. All’ordine del giorno è prevista la ratifica di una deliberazione di giunta comunale. La seduta si svolgerà in presenza e sarà dedicata a questa specifica discussione. Non sono stati indicati altri punti o eventuali argomenti all’ordine del giorno.