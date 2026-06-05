Manfredonia Consiglio Comunale convocato per il 12 giugno

Da ilsipontino.net 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Consiglio Comunale di Manfredonia è stato convocato per il 12 giugno alle ore 15:00 nella sala consiliare di Palazzo San Domenico. All’ordine del giorno è prevista la ratifica di una deliberazione di giunta comunale. La seduta si svolgerà in presenza e sarà dedicata a questa specifica discussione. Non sono stati indicati altri punti o eventuali argomenti all’ordine del giorno.

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Si comunica che il giorno 12 giugno alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio comunale per la trattazione del seguente Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 94 del 24042026 ad oggetto: variazione al bilancio di previsione 2026-2028 - annualità 2026, ai sensi dell'art. 175 c. 4 del d. Lgs. 2672000; Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 100 del 29042026 ad oggetto variazione urgente all'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del d. Lgs. 2672000; Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 - annualità 2026-2027 e 2028. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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