Manfredonia Consiglio Comunale convocato per il 12 giugno
Il Consiglio Comunale di Manfredonia è stato convocato per il 12 giugno alle ore 15:00 nella sala consiliare di Palazzo San Domenico. All’ordine del giorno è prevista la ratifica di una deliberazione di giunta comunale. La seduta si svolgerà in presenza e sarà dedicata a questa specifica discussione. Non sono stati indicati altri punti o eventuali argomenti all’ordine del giorno.
Si comunica che il giorno 12 giugno alle ore 15:00, presso la sala consiliare di Palazzo San Domenico, si terrà il Consiglio comunale per la trattazione del seguente Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 94 del 24042026 ad oggetto: variazione al bilancio di previsione 2026-2028 - annualità 2026, ai sensi dell'art. 175 c. 4 del d. Lgs. 2672000; Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 100 del 29042026 ad oggetto variazione urgente all'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026-2028, ai sensi dell'art. 175, comma 4 del d. Lgs. 2672000; Variazione al bilancio di previsione 2026-2028 - annualità 2026-2027 e 2028. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
CONVOCAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE - Manfredonia 29 Aprile 2026
Notizie e thread social correlati
Manfredonia, Consiglio Comunale il 3 giugnoIl prossimo 3 giugno alle ore 15:00 si terrà il Consiglio Comunale nella città di Manfredonia.
Argomenti più discussi: Richiedenti asilo a Manfredonia, proposta di referendum bocciata in Consiglio: Siamo stati gli unici a sostenerlo; Mattinata, insediamento del nuovo Consiglio Comunale.
Convocato il Consiglio comunale di Manfredonia per il 3 giugno alle ore 15:00, dove sarà discussa una mozione presentata dai consiglieri di opposizione. La proposta chiede l’indizione di un referendum consultivo sui richiedenti asilo, per consentire ai c facebook
MIGRANTI MANFREDONIA Richiedenti asilo a Manfredonia, proposta di referendum bocciata in Consiglio: Siamo stati gli unici a sostenerloRichiedenti asilo a Manfredonia, proposta di referendum bocciata in Consiglio: Siamo stati gli unici a sostenerlo ... statoquotidiano.it
Manfredonia, referendum sui richiedenti asilo e aumento Irpef: l’opposizione porta due mozioni in Consiglio comunaleSi preannuncia acceso il prossimo Consiglio comunale di Manfredonia, convocato per mercoledì 3 giugno alle ore 15. Tra i temi ... immediato.net