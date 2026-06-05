Malagrotta l’ex discarica più grande d’Europa diventa un parco

Malagrotta, ex discarica più grande d’Europa, sarà trasformata in un parco e in una comunità energetica. Il protocollo d’intesa firmato definisce le modalità di riqualificazione dell’area e le iniziative previste. L’obiettivo è riqualificare l’area e promuovere nuove attività sostenibili. La trasformazione coinvolge enti pubblici e privati, con interventi che riguardano la gestione dei rifiuti e lo sviluppo di fonti di energia rinnovabile.

Un parco e una comunità energetica. Sono questi gli obiettivi del protocollo d’intesa che definisce il futuro di Malagrotta.La trasformazione dell'ex discaricaL’accordo che avvia la trasformazione dell’ex discarica, annunciato già alla fine di maggio, è stato sottoscritto dal governatore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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