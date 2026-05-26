Malagrotta energie rinnovabili e una nuova area verde | firmato l' accordo per salvare l' ex discarica

È stato firmato un accordo per trasformare l’ex discarica di Malagrotta in un’area verde e di energie rinnovabili. L’intervento prevede la creazione di spazi verdi e installazioni di impianti per l’energia sostenibile sull’area, che in passato era utilizzata come discarica. La riqualificazione mira a cambiare l’immagine del sito, da simbolo di degrado a spazio di aggregazione e sostenibilità.

Una nuova vita per l’ex discarica di Malagrotta che da simbolo del degrado e paura potrà trasformarsi, alla fine, in un luogo di ritrovo. La regione Lazio ha infatti firmato un protocollo d’intesa con il commissario unico per la bonifica, Giuseppe Vadalà, col quale sono state tracciate le linee. 🔗 Leggi su Romatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cantù Arena-Legends Global, firmato l’accordo: “Una nuova era per lo sport e l’intrattenimento”È stato firmato l’accordo per l’apertura della nuova Cantù Arena, che ora entra nella fase operativa.

Temi più discussi: Roma, svolta sulle energie rinnovabili: l'ex discarica Malagrotta diventa green. Ecco il progetto; Roma Malagrotta, l'accordo per produrre rinnovabili e diventare una Comunità energetica; Malagrotta, parte la sfida green: la discarica si trasforma in comunità energetica.

Roma Malagrotta, l'accordo per produrre rinnovabili e diventare una Comunità energeticaLo definiscono un progetto d'avanguardia. È quest'ultima parolina che fa ben sperare tutta la Valle Galeria che attende una svolta a Malagrotta. E che fosse pure ... ilmessaggero.it

Rinnovabili: il 91% dei nuovi progetti è più conveniente ed economico delle fonti fossili (i dati IRENA lo confermano)Il 91% dei progetti di rinnovabili è ormai più conveniente delle fonti fossili, oltre che green. Le fonti rinnovabili stanno guidando la trasformazione, non solo per i benefici ambientali, ma anche ... greenme.it