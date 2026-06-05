Makka Sulaev assolta in appello per legittima difesa l' AUDIO dell' omicidio del padre in aula | le urla e le coltellate

Da ilgiornaleditalia.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In aula è stato diffuso un audio che riprende gli ultimi momenti dell'omicidio, durante il quale si sentono urla e il suono di due coltellate. L'imputata, accusata di aver ucciso il padre, è stata assolta in appello per legittima difesa. La registrazione mostra i dettagli dell'aggressione e il contesto in cui si sono svolti i fatti.

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L'audio choc dei secondi in cui Makka Sulaev uccise il padre Akhyad con due coltellate durante una lite domestica per difendere se stessa e la madre è stato ascoltato in aula questa mattina, quando la giovane è stata infine assolta poiché riconosciuta la "legittima difesa" Nell'aula della Cor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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