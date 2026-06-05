La tennista polacca ha raggiunto la finale di Roland Garros dopo aver superato un periodo di depressione. La giocatrice, che ha affrontato difficoltà personali, ha ottenuto la qualificazione al torneo più importante sulla terra battuta. La finale rappresenta il punto più alto della sua carriera finora. La sua vittoria è stata ottenuta dopo diverse partite combattute contro avversarie di alto livello. La partita decisiva si svolgerà nei prossimi giorni sul campo centrale del torneo.

La tennista polacca è arrivata in finale al Roland Garros dopo un periodo di depressione, partendo dalle qualificazioni e da 114esima nel ranking mondiale Giovedì la tennista polacca Maja Chwalinska ha battuto 6-4, 7-6 la russa Diana Shnaider nella semifinale del Roland Garros, qualificandosi per la finale, dove sabato affronterà la promettente 19enne Mirra Andreeva, russa anche lei. Prima del torneo Chwalinska, che ha 24 anni, era la numero 114 del ranking, ed era quindi dovuta partire dalle qualificazioni per accedere al tabellone principale (a cui sono qualificate di diritto solo le prime 104 tenniste del ranking). Dopo aver battuto Shnaider, Chwalinska ha detto: «È un sogno, non ho idea di cosa stia succedendo». 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Maja Chwalinska sta vivendo un sogno

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