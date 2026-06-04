Maja Chwalinska ha battuto Shnaider e si è qualificata per la finale del Roland Garros. La giocatrice continua così la sua corsa nel torneo, superando l’avversaria in due set. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-4, 6-3. Ora aspetta di conoscere la sua avversaria nella finalissima, in programma nei prossimi giorni.

Il sogno continua! La pazzesca favola di Maja Chwalinska prosegue al Roland Garros e la ventiquattrenne polacca, numero 114 del mondo, ha appena scritto la storia, diventando la prima giocatrice a raggiungere la finale a Parigi partendo dalle qualificazioni e la seconda di sempre a livello Slam dopo Emma Raducanu con la sua fantastica cavalcata agli US Open 2021. L’ennesimo capolavoro la polacca lo ha firmato in semifinale contro la russa Diana Shnaider, battuta in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo due ore e sette minuti di gioco. Semplicemente incredibile quello che ha realizzato Chwalinska, che adesso in finale affronterà Mirra Andreeva, che nell’altra semifinale ha spazzato via l’ucraina Marta Kostyuk. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Maja Chwalinska continua il suo sogno al Roland Garros. Batte Shnaider ed è in finale

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CONTINUA LA FAVOLA DI CHWALINSKA Partita dalle qualificazioni, Maja Chwalinska conquista i quarti di finale. La polacca elimina in due set la francese Diane Parry sul Philippe-Chatrier e si guadagna la sfida con Anna Kalinskaya per un posto in se x.com

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