Mafia Marina Berlusconi dopo l’archiviazione del padre e Dell’Utri | Teorema giudiziario costruito col fango

Da lapresse.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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 Il Tribunale di Firenze ha archiviato le accuse nei confronti dell’ ex braccio destro di Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri, nell’inchiesta della Procura di Firenze sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993-94. La gip di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l’ archiviazione di uno dei fondatori di Forza Italia, assistito dall’avvocato Francesco Centonze, rilevando l’assenza di “elementi concreti” sui “contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri”. Il decreto di archiviazione risale a oltre 5 mesi fa, fatto questo messo in risalto dalla primogenita del Cav, Marina. “Stupisce, e molto, che il decreto risalga a gennaio e che se ne sappia qualcosa soltanto oggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mafia, Marina Berlusconi dopo l’archiviazione del padre e Dell’Utri: “Teorema giudiziario costruito col fango”
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Stragi del 93, archiviate le accuse a Berlusconi e DellUtri

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