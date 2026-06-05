La Dalloz Creations, azienda produttrice delle lenti degli occhiali da sole indossati dal presidente francese al Forum di Davos, è stata posta in liquidazione giudiziale. La società, nota anche per gli occhiali stile aviatore, ha cessato le attività. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause. Gli occhiali indossati dal leader sono stati associati a un momento di disagio pubblico.

La Dalloz Creations, che fabbrica anche le lenti degli occhiali da sole stile aviatore indossati dal presidente francese Emmanuel Macron al Forum di Davos a gennaio, è stata posta in liquidazione giudiziale. Le sue lenti, con le quali Macron si protesse dopo un’infezione a un occhio, sono diventate famose ma la fabbrica è sull’orlo del fallimento e 29 persone rischiano di perdere il lavoro. Per alcune settimane, dopo le apparizioni di Macron, ci fu grande eccitazione mediatica per gli occhiali dalle lenti a specchio color blu, costo 659 euro. Dalloz Creations è però in liquidazione giudiziale dopo la risoluzione del piano di ristrutturazione della fabbrica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Macron a picco, gli occhiali pure: il tocco disgraziato del presidente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Macron a sorpresa con gli occhiali: ecco il segreto di comunicazione

Notizie e thread social correlati

Trump, dopo Macron, offende Starmer: l’umorismo del presidente fa vacillare gli equilibri internazionaliIl presidente statunitense ha recentemente rivolto commenti ironici che hanno coinvolto anche il Regno Unito, dopo aver già rivolto parole critiche...

Verso il fallimento la fabbrica degli occhiali resa celebre da MacronLa fabbrica di occhiali nota per aver ricevuto attenzione dall’Eliseo sta entrando in liquidazione giudiziale.

Argomenti più discussi: Ft, maxi investimento Softbank da 75 miliardi per data center in Francia; Macron a picco, gli occhiali pure: il tocco disgraziato del presidente | Libero Quotidiano.it.

perché gli anni '80 sono così popolari? reddit

Sono italiana e la colazione la faccio dolce. Il salato a partire da orario aperitivo/metà mattina. Ma appena sveglia non devi propinarmi roba salata e così pesante x.com

Gli occhiali a specchio di Macron da 659 euro sono già un trend: l’azienda costretta ad oscurare il suo sito per il boom di ordiniDopo gli scatti all’Eliseo diventati virali, il presidente francese Emmanuel Macron si è presentato a Davos – dove è stato firmato il trattato del Board of Peace – con gli occhiali da sole. Le lenti ... ilfattoquotidiano.it

Effetto Top Gun a Davos: gli occhiali di Macron ridefiniscono l'autorità della Francia nel mondoA Davos, il look di Emmanuel Macron ha trasformato una necessità medica in un potente strumento di comunicazione politica. Gli occhiali da aviatore sfoggiati a Davos diventano il simbolo di una ... it.euronews.com