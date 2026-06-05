Macron a picco gli occhiali pure | il tocco disgraziato del presidente

Da liberoquotidiano.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Dalloz Creations, azienda produttrice delle lenti degli occhiali da sole indossati dal presidente francese al Forum di Davos, è stata posta in liquidazione giudiziale. La società, nota anche per gli occhiali stile aviatore, ha cessato le attività. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle cause. Gli occhiali indossati dal leader sono stati associati a un momento di disagio pubblico.

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La Dalloz Creations, che fabbrica anche le lenti degli occhiali da sole stile aviatore indossati dal presidente francese Emmanuel Macron al Forum di Davos a gennaio, è stata posta in liquidazione giudiziale. Le sue lenti, con le quali Macron si protesse dopo un’infezione a un occhio, sono diventate famose ma la fabbrica è sull’orlo del fallimento e 29 persone rischiano di perdere il lavoro. Per alcune settimane, dopo le apparizioni di Macron, ci fu grande eccitazione mediatica per gli occhiali dalle lenti a specchio color blu, costo 659 euro. Dalloz Creations è però in liquidazione giudiziale dopo la risoluzione del piano di ristrutturazione della fabbrica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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