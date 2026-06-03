La fabbrica di occhiali nota per aver ricevuto attenzione dall’Eliseo sta entrando in liquidazione giudiziale. Nonostante la promozione pubblica di pochi mesi fa, l’azienda francese non è riuscita a evitare il fallimento. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, e ora si attende l’avvio delle procedure di liquidazione. La società, con una lunga storia nel settore, si trova quindi in crisi finanziaria irreversibile.

Anche quando arriva dall’Eliseo, la pubblicità non sempre basta a salvare un’azienda. È il caso di Dalloz Creations, storico marchio francese dell’occhialeria, finito in liquidazione giudiziale nonostante la ribalta mondiale ottenuta pochi mesi fa grazie a Emmanuel Macron. A gennaio il presidente francese aveva indossato al Forum di Davos un paio di occhiali da sole con lenti blu a causa di un problema agli occhi. Una scelta obbligata - dovuta a un’infezione - ma sufficiente per trasformare quel modello in un piccolo caso mediatico. Per una decina di giorni Macron era apparso con quegli occhiali stile aviatore, subito ribattezzati Top Gun "presidenziale". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Verso il fallimento la fabbrica degli occhiali resa celebre da Macron

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

How to Become Mentally Tough, Financially Free, and Consistent Every Day

Notizie e thread social correlati

Taglia un pezzo di gomma e diventa cieca in un occhio. In fabbrica non erano previsti occhiali protettiviUn incidente sul lavoro ha causato la perdita della vista in un occhio a un'operaria di una fabbrica.

Verona, resa matematica: il fallimento porta il club in Serie BIl Verona ha subito una sconfitta che ha determinato la retrocessione in Serie B dopo una stagione caratterizzata da risultati deludenti.

Temi più discussi: Il fallimento non esiste. Dall'Italia alla Silicon Valley: sbagliare, ricominciare e continuare a reinventarsi; Tra aula e servizi | Se vuoi fare la spia, non studiare intelligence; SportMediaset: Un anno di Allegri: dalle speranze scudetto fino al fallimento Video; Caccia di sesta generazione, oltre 4mila ingegneri rischiano di essere spostati su altri progetti.

Il termine Fallimento inequivocabile, usato dal @acmilan nel comunicato che ha portato al licenziamento di #Allegri, #Tare, #Furlani e #Moncada, potrebbe essere il primo piccolo passo verso la presa di coscienza dell'importanza dei risultati per gestire il clu x.com

Ilva, il governo verso un altro fallimento: Urso contava di venderla entro aprile, ma la gara rischia di saltareLe offerte di Flacks e Jindal appese a un filo: il ministero pensa di riaprire tutto e cerca nuovi potenziali acquirenti. L'acciaieria è sempre più in bilico. La Uilm: Basta improvvisazione La stori ... ilfattoquotidiano.it

Campionato allo sbando: club verso il fallimento, stravolta la classificaClub nel caos più totale, di conseguenza anche il campionato. Il destino è segnato: la proprietà ha deciso di non effettuare la ricapitalizzazione e il CEO si è dimesso. Campionato allo sbando: club ... calciomercato.it