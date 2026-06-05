Il candidato di centrodestra ha annunciato l’avvio di 500 milioni di euro in cantieri a Macerata. La decisione sarà al centro del prossimo ballottaggio tra i candidati sindaco. L’obiettivo è rilanciare l’economia locale attraverso nuovi investimenti pubblici. La Val Potenza è uno dei territori interessati dai lavori. La scelta del futuro amministratore comunale determinerà il proseguimento o meno di questi interventi. La campagna elettorale si concentra sulle strategie di sviluppo del territorio.

Come influenzeranno i 500 milioni di cantieri l'economia di Macerata?. Chi deciderà il destino della Val Potenza nel prossimo ballottaggio?. Quali nuovi hub digitali verranno creati per i giovani cittadini?. Perché il voto di sole sei persone può cambiare tutto?.? In Breve Parcaroli ha ottenuto il 49,96% dei voti nel primo turno elettorale.. Oltre 500 milioni di euro sono destinati a cantieri nella provincia di Macerata.. Giorgio Menichelli e Gianni Niccolò hanno discusso i tempi della Val Potenza.. Paola Passeri ha proposto la digitalizzazione per il Collegio dei Geometri.. Salvini a Macerata per sostenere Parcaroli: la sfida del ballottaggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Macerata, Salvini punta su Parcaroli: focus su 500 milioni di cantieri

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Macerata, Parcaroli sfida il voto: 500 milioni per la cittàIl sindaco di Macerata ha annunciato l’intenzione di candidarsi nuovamente, evidenziando di aver gestito 500 milioni di euro in finanziamenti...

Macerata, Lollobrigida sostiene Parcaroli: focus sul polo fieristicoIn città, si discute del futuro del polo fieristico e del suo impatto sui quartieri locali.

Si parla di: La partita del centro: da Mari al vescovo tutti i segnali del voto moderato; Salvini punta sul nucleare da Macerata: l’unico modo per alleggerire le bollette.

Salvini, 'con Parcaroli cantieri ed entusiasmo. Macerata al centro Marche'A Macerata Parcaroli e la sua squadra hanno fatto un lavoro incredibile in questi anni: non solo centinaia di milioni di euro di opere pubbliche, cantiere aperti, sottopassi, teatri, piazze, parchegg ... ansa.it