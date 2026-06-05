Gli ultras della Lazio hanno deciso di non sottoscrivere più abbonamenti per tutta la stagione, lasciando vuoto lo stadio Olimpico, tranne nel caso del derby. La scelta si inserisce in una protesta contro la gestione del club. La tifoseria organizzata ha annunciato un boicottaggio totale, evitando di partecipare alle partite di campionato. Solo il match contro la squadra rivale si giocherà con i tifosi presenti. La decisione rappresenta un gesto forte contro la dirigenza.

Lo stadio Olimpico vuoto per tutto il campionato, derby escluso. I gruppi organizzati della tifoseria della Lazio lanciano l’ultima sfida a Claudio Lotito. Un attacco diretto durissimo, che segue mesi di contestazione che hanno svuotato lo stadio nella seconda parte della stagione appena conclusa con l’eccezione della sfida con il Milan e della finale di Coppa Italia. Boicottaggio totale, nel mirino il patron che i tifosi non vogliono più e che è stato più volte invitato (eufemismo) a cedere il club a chiunque voglia prenderlo. Ipotesi che lo stesso Lotito ha respinto con forza, rimandando al mittente proteste e minacce di sciopero. Ora, però, la qualità della contestazione laziale nei confronti del proprietario si alza e prova a dare vita a una forma di sciopero mai vista in precedenza nel calcio italiano. 🔗 Leggi su Panorama.it

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© Panorama.it - L’ultima guerra degli ultras contro Lotito: Lazio senza abbonati e boicottaggio totale

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