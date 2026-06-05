Gli ultras della Lazio hanno annunciato che non acquisteranno abbonamenti per la prossima stagione e non parteciperanno alle partite casalinghe. La decisione è stata comunicata dalla Curva Nord, che ha confermato il boicottaggio nei confronti del presidente della società. La protesta si protrae dopo le dichiarazioni precedenti e si traduce in uno stadio che si prevede resterà vuoto durante le gare interne. La posizione è stata riportata da diversi quotidiani sportivi.

Gli ultras della Lazio contro Lotito rilanciano la protesta. La Curva Nord, in un comunicato ripreso da Il Messaggero e dal Corriere dello Sport, ha confermato che anche nella prossima stagione non sottoscriverà abbonamenti e diserterà le partite interne. Una rottura ormai strutturale con la presidenza di Claudio Lotito. La Curva Nord conferma: niente abbonamenti e Olimpico vuoto. Il messaggio del tifo organizzato è netto: nessun abbonamento e assenza dalle gare casalinghe, sia di campionato sia di Coppa Italia. La squadra non resterà però sola: sarà seguita in trasferta e nei derby, “mai messi in dubbio”. C’è di più: la Curva annuncia anche... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Gli ultras della Lazio confermano il boicottaggio di Lotito: niente abbonamenti e stadio vuoto in casa

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Gli ultras della Lazio alzano la voce contro Lotito

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